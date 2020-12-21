صحة المنيا تغلق 13 منشأة طبية خاصة مخالفة وتحرر 229 محضرا

صرح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة أغلقت 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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