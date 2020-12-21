صحة المنيا تغلق 13 منشأة طبية خاصة مخالفة وتحرر 229 محضرا

صرح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة أغلقت 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 308 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 229 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2292 كيلو من المواد الغذائية و 21 لترا من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة مواصلة العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص و علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ، حيث تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص 966 الفا و251 مواطنا، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة ، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي
وتنوعت الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، لتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.
واوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بحضور 277 فريقا طبيا متنوع بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.