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تعليم

للكشف عن فيروس سي.. مدير تعليم مطروح: تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للعام الثالث بإدارتي مطروح والعلمين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:40 م
عاطف سلامة وكيل
عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح
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ايمن محمود
أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة  التربية والتعليم بمطروح اليوم الاثنين عن استمرار تنفيذ فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر لفيروس سي بالمدارس الابتدائية بإداراتي مطروح والعلمين  وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .


وقال سلامة إنه أعطى تعليمات محددة لمسئولي الإداراتين بالتأكد من جاهزية الحجرات المخصصة للكشف وتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل عمل لجان الصحة مرحبا بمجموعة عمل هيئة التأمين الصحي ومديرية صحة مطروح ومثمنا منظومة التعاون المشترك مع المنظومة التعليمية للمحافظة علي صحة أبنائنا الطلاب.

وأكد مدير تعليم مطروح على أهمية المبادرة الرئاسية لكونها مبادرة وطنية رائدة أثبتت نجاحها الكبير للعام الثالث على التوالي للكشف عن فيروس سي في مراحله الأولية لسهولة القضاء عليه من أجل تحقيق صحة أفضل لأبناء شعب مصر ولتكون الأجيال القادمة قوية عقولها سليمة صحتها صلبة إرادتها قادرة على العمل والإنتاج وتقدير المسئولية وتحقيق الرقي المنشود لمصرنا الغالية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد اعلنت إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وناشدت المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين مضيفة إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

من ناحية أخرى استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  عادل عبد المنعم مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح وذلك لاستعراض آليات التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين تعليم مطروح والهيئة العامة لتعليم الكبار تمهيدا لانطلاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بانطلاق برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة وذلك ضمانًا تحقيق مبدأ حق التعليم للجميع .
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