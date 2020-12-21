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برلمان

صحة البرلمان: القفزة فى عدد الإصابات بكورونا بسبب استهتار المواطنين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن القفزة فى عدد الإصابات بفيروس كوورنا جاء بسبب حالة الاستهتار التى عليها المواطنين نتيجة عدم إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لازال هناك حالة من الزحام بين المواطنين وعدم ارتدائهم الكمامات ، على الرغم  من تعليمات الحكومة بضرورة إتباع التدابير الإحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه على المواطنين ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى لا يتفاقم الوضع وتزيد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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