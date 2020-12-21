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محافظات

صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الإثنين  انه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قامت فرق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية بـشن 970 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن.

وأضاف البيات انه تم تحرير  125 محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات ،كما تم عمل حملات تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة ،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 41 حملة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي  لهذا العام 2020 م .

واشار الى انه تم إصدار 10 قرارات الغاء ترخيص  وذلك  لوجود مخالفات كما قامت فرق التفتيش الصيدلى بالتفتيش المفاجئ على عدد 180 مركزا طبيا ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى،و تم استصدار  30 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية .

و من جانبه وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول وحث  فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء.

كما اعلن امس الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد 3 متعافين من مستشفى حميات المنصورة و 4 متعافين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد وذلك بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور
صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور
صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور
صحة الدقهلية: 970 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 125 محضرا لصيدليات مخالفة..صور
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