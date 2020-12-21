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حوادث

يستقطب الزبائن على الإنترنت.. سقوط "قواد"يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:42 م
شبكة دعارة بمدينة
شبكة دعارة بمدينة نصر
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط "قواد" يدير شبكة دعارة بمدينة نصر حيث يقوم بنشر صور لفتيات فى اوضاع مخلة لجذب الزبائن .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن عن إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4) أشخاص (عاطل، 3 سيدات) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة .

 وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بتسهيل وإستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض .

 وبمواجهة باقى المتهمات أقررن بإعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة المتهم الأول ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم كما أمكن ضبط (3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم المذكور محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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