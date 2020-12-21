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حوادث

حملة أمنية مكبرة بأسيوط لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:45 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة (ساحل سليم) .

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بنادق خرطوش- طبنجة - فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10) متهمين .. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستكمالًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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