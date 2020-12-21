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حوادث

ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 2 من العناصر الإجرامية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:44 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصّصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، جرى استهدافهم وضبطهم حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة وادي النطرون بالبحيرة، وبحوزتهم (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيّدا ما جاء بالتحريات. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000 اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبًا).

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
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