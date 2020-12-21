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حوادث

بحوزتهم 24 كيلو حشيش.. ضبط عامل ونجله لاتجارهما بالمخدرات بسوهاج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:51 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل، ونجله "له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بالتردد على دائرة المركز للاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك الثانى، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلوجراما – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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