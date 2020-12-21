ضبط مصنع لانتاج مخدر الترامادول داخل عقار بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأقراص المخدرة ، وقيامه بإعداد وتجهيز الأدوات والخامات اللازمة لتصنيع الأقراص المخدرة بالعقار محل إقامته ، وترويجها على عملائه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وتبين عدم تواجده وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (10270 قرص مخدر لعقار "التامول" - كمية من مسحوق خاص بتصنيع الأقراص المخدرة – 10 إسطمبات "حديدية وخشبية" لتغليف وتفريغ الأقراص المخدرة – كمية من الشرائط الفارغة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التغليف والتصنيع)





وفى سياق متصل أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وعثر بحوزته على (7000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى - هاتف محمول)





تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بــ (1,600,00 - مليون وستمائة ألف جنيه) تقريبًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



