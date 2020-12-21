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تعليم

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية بأسيوط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 16 يناير 2021 وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير 2021 .. جاء ذلك خلال لقاءه محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد مواعيد الامتحانات بناءًا على انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الادارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة (عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة) بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي2020/2021 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

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من جانبه أوضح محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي تبدأ في 16 يناير وتنتهي 27 يناير وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني في 30 يناير وتنتهي 4 فبراير وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني عام ومهني في 16 يناير وتنتهي في 27 من الشهر نفسه كما تبدأ امتحانات النقل الابتدائي صم نور والنقل الإعدادي الصف الأول والثاني صم ونور في 26 يناير وتنتهي 27 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي صم ونور في 30 يناير وتنتهي في 4 فبراير بينما تبدأ امتحانات النقل الثانوي صم للصف الأول والثاني في 16 يناير وتنتهي 4 فبراير وامتحانات نقل التعليم الفني بأنواعه في 16 يناير وتنتهي في 4 فبراير 2021. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات لافتًا إلي أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.

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