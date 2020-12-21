5 عروض مسرحية لقصور الثقافة بالقومي للمسرح

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري بعنوان "الاحتفاء بالآباء الرواد" خلال الفترة من 20 ديسمبر حتى 4 يناير 2021، يرأس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من المبدعين الفنانين أشرف عبد الغفور، محمد رياض، هايدي عبد الخالق، د. هدى وصفي، الناقد جرجس شكري، المخرج حمدي بكري، د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، الفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان.





تشارك الهيئة فى هذه الدورة بخمسة عروض وهي "الماراثون" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي إخراج رامي نادر ويعرض بالمركز الثقافي بالجيزة يوم 23 ديسمبر الجاري الساعة السادسة مساءً، "لعبة هوجو" لفرقة دمياط المسرحية، إخراج محمد المالكي ويرؤض بالمركز الثقافي بالجيزة يوم 26 ديسمبر الجاري الساعة الثامنة مساءً.





والعرض الثالث بعنوان "الفائزون بالمرض" لفرقة نادي مسرح غزل المحلة، إخراج محمد السباعي، ويتم العرض على مسرح الطليعة يوم 28 ديسمبر الجاري الساعة السادسة مساءً، بالإضافة لعرض "العمي" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، إخراج السعيد منسي، يتم العرض بالمركز الثقافي بالجيزة يوم 29 ديسمبر الجاري السادسة مساءً.



