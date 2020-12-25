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فيديوجراف.. إقبال كبير على تناول حليب الحمير.. ما السبب؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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منار شعبان
انتشرت مؤخرا في بعض البلاد الأوروبية دعوات لتناول حليب الحمير وبالرغم من غرابة الموضوع إلا أن هناك إقبالا كثيفا على تناوله خاصة بعد مزاعم تدعي فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد.

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بحسب تقرير طبي نشر على موقع هيلث لاين أفاد بأن حليب الحمير يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي قد لا توجد في حليب الأبقار وله خصائص مضادة للميكروبات ويستخدم كعلاج طبي شعبي للعدوى، بما في ذلك السعال الديكي، وكذلك الفيروسات في أجزاء من إفريقيا والهند.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فوائد حليب الحمير من خلال الفيديوجراف التالي.
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