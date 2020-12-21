بالكمامة.. ساندي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

يذكر أن ساندي تزوجت مرتين، حيث تزوجت من الملحن والمخرج حسام بدران سنة 2009 لمدة ثمانية سنوات وانفصلت عنه واتهمته باستغلالها، وبعد ذلك تزوجت من المخرج حازم كتانة سنة 2017 وانفصلت عنه بعد عامين.

جدير بالذكر أن المنتج والمخرج حسام بدران، تزوج من المطربة ساندي عام 2012 واستمر زواجهما حوالي 7 سنوات، لينتهي بالانفصال.





وكان قد صدر لها عام 2009 أغنية "شوفته وماكلمنيش" التي كانت انطلاقتها الحقيقية للنجومية، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان حسام بدران والتي صدرت ضمن ألبوم منوع بعنوان "سولو هيتس 1".





ثم أصدرت ألبومها الثاني "لسة صغيرة" مع شركة سولو ريكوردز (إحدى شركات ميلودي ميوزيك) وذلك مع صدور كليبات "هموت عليك" و"إياك" و"ابن جارتنا" واللذان عرضا على قنوات ميلودي الفضائية. صدر لها بعد ذلك ألبومها الثالث "قد التحدي" مع شركة "ميلودي ميوزيك" وذلك بعد صدور الأغنية المصورة "حصل خير" مع المخرج الأمريكي "ديفيد زيني" والذي عرض حصريًا على قنوات ميلودي الفضائية آنذاك.

