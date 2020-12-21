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تعليم

اليوم.. جولة الإعادة بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:57 م
رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن انتخابات اتحاد الطلاب تسير وفقا للجدول الزمنى الموضوع بالتوازى مع الأنشطة الطلابية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدد لضمان سلامة الطلاب.

وتابع الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن أمس الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر تم إجراء الجولة الأولى للانتخابات بالكليات، حيث تم الفرز وإعلان النتائج الساعة الثالثة عصرا لتبدأ اليوم الإثنين الموافق ٢١ ديسمبر جولة الإعادة.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة سير العملية الانتخابيه داخل الكليات والتأكد من الالتزام التام من قبل القائمين على العملية الانتخابية بالكليات بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد اجتماعى وارتداء للكمامات.

 وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الانتخابية بالكليات مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أنه بعد الانتهاء من جولة الإعادة، يتم غدا الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ويوم الأربعاء ٢٣ ديسمبر تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات لينتهى الماراثون الانتخابي يوم الخميس ٢٤ ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
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