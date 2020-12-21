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تعليم

حصاد 2020 بأسيوط .. 144 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بـ2166 فصلا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن عام 2020 شهد تطورا كبيرا في مختلف قطاعات المحافظة وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات واستكمال العديد من المشروعات القومية التي يجرى العمل بها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومحاور التنمية وقطاع الصحة والتعليم. 

وأشار المحافظ - في بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة – إلى أن قطاع التعليم من القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من القيادة السياسية لافتًا إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا والجاري العمل بها بلغت 144 مدرسة بطاقة 2166 فصلا دراسيا بتكلفة اجمالية بلغت 2.284 مليار جنيه ضمن خطة 2020 - 2021 والتي يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم. 


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وأشار المحافظ  إلى إنه تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم من خلال الانشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول فإنه تم استلام 34 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا حتى 1 / 7 / 2020 بطاقة 485 فصلا دراسيا بتكلفة 155.5 مليون جنيه

 كما يجري العمل في 23 مدرسة أخرى بتكلفة 128.8 مليون جنيه لافتًا إلى أن عدد المدارس التى تم استلامها ابتدائيا فى الفترة من 1/ 7 / 2019 حتى  30 / 6 / 2020 بلغ 65 مدرسة جديدة بإجمالى عدد فصول 1032 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت 386.3 مليون جنيه مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة مؤكدًا استمرار خطة المحافظة والمضي قدمًا في خطة التوسع في المدارس الجديدة.

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