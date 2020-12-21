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حوادث

2 يناير.. الحكم على عامل لارتكابه جريمة قتل ضابط شرطة في مصر القديمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:03 م
الحكم على عامل لارتكابة
الحكم على عامل لارتكابة جريمة قتل ضابط
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رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، حجز محاكمة متهم لارتكابة جريمة قتل ضابط شرطة عمدًا بمصر القديمة،  لجلسة الثاني من يناير المقبل للحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.  

وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيًا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وأشار أمر الاحالة إلى أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن"  "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور، كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقابيبت النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.

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