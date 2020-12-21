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خبير: لندن تشهد أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب الإغلاق.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:34 م
لندن
لندن
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد ياسين، خبير الاقتصاد السياسي، إن مدينة "لندن" تعاني تبعات اقتصادية خطيرة وتعيش حالة من الإغلاق التام، والتفتيش الأمني للتصدي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد ياسين،خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن الوصول إلى مدينة لندن في حد ذاته ، أمر ليس سهلا، حيث يتطلب الدخول والخروج منها، الخضوع للتفتيش والسؤال عن سبب السفر إليها، أو الخروج منها .

ولفت "ياسين " إلى أن شرطة لندن تضع عقوبات لأية شخص ليس لديه سبب مقنع بشأن سبب خروجه ، أو دخوله منها .

وتابع : لندن تشهد حالة الركودالاقتصادي لم تشهده في تاريخها بسبب الاغلاق، ومثل ذلك الوضع، يتسبب في تبعات اقتصادية كبيرة جدا ، ستتسبب في تراجع الاقتصاد البريطاني، وخاصة أن العديد من الدول الأوروبية ، ألغت رحلات السفر ، بين بريطانيا .

وتداول رواد التواصل الإجتماعي ،  في بريطانيا ،  مقطعا فيديو لآلاف المواطنين في محطات القطار ينتظرون مغادرة لندن ولكن بأعداد كبيرة للغاية في ظل تداعيات الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة كبيرة للغاية في بريطانيا . 

وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي وصفوا مقطع الفيديو المتداول من احدى محطات القطار في لندن بـ"المرعب" بعد تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في المحطة بسبب إجراءات الإغلاق التي تسعى الحكومة لتطبيقها بصرامة . 

وشعر رواد مواقع التواصل في بريطانيا بحالة من الذعر بسبب الزحام الشديد و تكدس المواطنين، ونادوا بوقف التجمعات حتى لا تصبح بريطانيا بؤرة لمرض غامض يتفشى في العالم كله . 
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