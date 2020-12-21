فازوا بالتزكية.. آثار القاهرة : 27 مرشحا تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه تم الانتهاء من جولة انتخابات اتحاد الطلاب ، حيث بلغ عدد المتقدمين 27 طالبا بجميع لجان الكلية .





وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع اللجان فاز بها الطلاب المترشحون بالتزكية ، حيث تم إجراء الانتخابات وفقًا للجدول الذي أعدته الجامعة بتوجيهات من وزارة التعليم العالي .





كما أن هناك التزاما كبيرا بالاجراءات الاحترازية من جانب الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية ، ولم يتم رصد أي مخالفات بشأنها .









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وقد أوضح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه سيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم غدا الثلاثاء في العديد من اللجان المختلفة مثل لجنة الأسر ولجنة النشاط الفني ولجنة الجوالة ولجنة الخدمة العامة ولجنة النشاط العملي والتكنولوجيا .





وقد بدأت انتخابات الإعادة اليوم الاثنين الموافق 21/12/2020 ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020



