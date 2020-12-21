ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فازوا بالتزكية.. آثار القاهرة : 27 مرشحا تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:04 م
عميد اثار القاهرة
عميد اثار القاهرة
Advertisements
احمد الشاهد
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه تم الانتهاء من جولة انتخابات اتحاد الطلاب ، حيث بلغ عدد المتقدمين 27 طالبا بجميع لجان الكلية .

وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع اللجان فاز بها الطلاب المترشحون بالتزكية ، حيث تم إجراء الانتخابات وفقًا للجدول الذي أعدته الجامعة بتوجيهات من وزارة التعليم العالي .

كما أن هناك التزاما كبيرا بالاجراءات الاحترازية من جانب الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية ، ولم يتم رصد أي مخالفات بشأنها .


اقرأ ايضا : 

وقد أوضح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه سيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم غدا الثلاثاء في العديد من اللجان المختلفة مثل لجنة الأسر ولجنة النشاط الفني ولجنة الجوالة ولجنة الخدمة العامة ولجنة النشاط العملي والتكنولوجيا .

وقد بدأت انتخابات الإعادة اليوم الاثنين الموافق 21/12/2020 ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد إعلام القاهرة: تشديدات على الإجراءات الاحترازية .. و إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب

قبل إعلان القائمة النهائية.. عميد اقتصاد القاهرة يكشف عن أعداد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

27 طالبا بكلية الآثار تقدموا للترشح بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

محمود علم الدين يكشف طريقة إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

إجراءات احترازية وإقبال كبير.. كيف استعدت جامعة القاهرة لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب

آداب القاهرة: 47 طالبا بالكلية تقدموا لخوض انتخابات اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

اقتران كوكبي المشتري وزحل الليلة .. اعرف التوقيت وطريقة مشاهدة نجمة الكريسماس

حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020