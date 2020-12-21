المحاريث والهندسة: لا نية لخفض نسبة حضور الموظفين لـ 50%

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام،أنه لا توجد نية لدى إدارة الشركة في تخفيض نسبة حضور الموظفين إلى 50%،لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع

الإجراءات

الاحترازية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف رضوان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عدد الموظفين داخل الشركة لا يتعدى الـ 400 موظف ولايوجد تكدس بل هناك التزام بالتباعد الاجتماعى وترك مسافات بين المكاتب وت جرى عملية تعقيم الشركة بالكامل أسبوعيا، مشيرا الى ارتداء الموظفين والزائرين الكمامة بالاضافة الى المرور من بوابات التعقيم و قياس درجات الحرارة وفى حالة ظهور أى أعراض على الموظف يمنح إجازة فورا.





وتابع "تقوم المحاريث والهندسة بإنتاج بوابات للتعقيم واجراء عمليات تعقيم لشركات اخرى تابعة للقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى تعقيم المنازل كنشاط جديد للشركة.





وأوضح رضوان ، أنه تم تخفيض محدود للعاملين بفروع الشركة وليس المقر الرئيسى .

أكد المهندس محمد حسنين رضوان