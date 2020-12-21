الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

أكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أن طاقم السفينة "ميلان" المكون من عشرة أفراد وبينهم مصريان، والتي كانت محتجزة في خليج غينيا بالقرب من السواحل النيجيرية، تم تحريرهم بالكامل، موضحة أن المواطنين المصريين بصحة جيدة.

وتابعت وزارة الخارجية التطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنان مصريان.





وأكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه مواصلةً لجهود أجهزة الدولة واستمرارًا للاتصالات التي تجريها الوزارة وسفارتنا في أبوجا، فقد تواصلت السفارة مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنيّن المصرييّن المخطوفيّن، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت.





وأكد أن مستشار الرئيس النيجيري من جانبه بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبرًا عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن.



