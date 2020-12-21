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أخبار العالم

وزير خارجية اليونان: نريد أن تكف تركيا عن تهديداتها بالحرب علينا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد من تركيا أن تكف عن تهديداتها بالحرب عليها. 

ولا تزال اليونان ترصد التحركات التركية قبالة سواحلها، وفي الأراضي الليبية، ساعية إلى منع أنقرة من إقامة قاعدة عسكرية رسمية.

وفي وقت سابق،  أكد  دندياس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية أن أولوية بلاده حول ليبيا هي ضمان خضوع الشواطئ الليبية قبالة جزيرة كريت لسيطرة قوى صديقة، قائلًا: "نسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا".

كما أضاف: "نهدف إلى أن تتراجع حكومة فايز السراج عن المذكرة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية".

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قرّروا خلال قمة في بروكسل، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها غير القانونية والعدوانية في المتوسط ضد اليونان وقبرص، ولاسيما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.
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