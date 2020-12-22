ليس بيج رامي واحده.. ابن الدقهلية يحصد برونزية العالم في كمال الأجسام .. شاهد

لم يكٌ البطل الرياضى رامى السبيعى

الملقب ببيج رامي المتوج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020،

هو الوحيد الذي حصل على ميدالية من هذه البطولة، ولكن سبقه

أحد

أبناء

الدقهلية فى كمال الأجسام بحصوله على برونزية بطولة العالم لكمال الأجسام بأسبانيا اضافه لبطولتين اخريتين وهو الكابتن حمدى غانم ٤٤ عاما وهو من أبناء قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية وعضو بالجمعية العمومية لمركز شباب درين.

وحصل على ثلاث بطولات بأسبانيا البطوله الاولى حصل على الميدالية البرونزية في وزن تحت ٩٠ كيلو كمال أجسام في بطولة العالم للأساتذة وذلك في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.



أما البطولة الثانية ..شارك أيضًا في بطولة الرجال في وزن ٩٠ كيلو جراما وحقق بجدارة المركز السادس وسط منافسة شرسة مع أبطال العالم من الدول الأوروبية وذلك في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا .



وحصوله على المركزين دول فى بطولة العالم هذه تم منحه شهادة تقدير من كل خبراء اللعبة المتواجدين في الحدث العالمى.



حيث بدأ لعبة كمال الأجسام وعمره ١٣ عاما، حيث بدأ تدريبه بنادى الناصرية الرياضى بمدينة المنصورة وذلك بقيادة الكابتن عبدالرحمن إبراهيم مدير نادى الناصرية الرياضي والمدير الفنى للمنتخبات القومية لكمال الأجسام.



وانقطع "غانم " لفترة طويلة عن المشاركة في البطولات الدولية ١٠ أعوام حتى عاد بقوة ليحصل على الميدالية البرونزية في وزن تحت ٩٠ كيلو كمال أجسام في بطولة العالم للأساتذة، كما شارك في بطولة الرجال في وزن ٩٠ كيلو جراما وحقق المركز السادس بتفوق وسط منافسة شرسة مع أبطال العالم من الدول الأوروبية وذلك في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا وهو انجاز رائع بشهادة خبراء اللعبة المتواجدين.



وتحدث كابتن حمدى غانم لصدى البلد قائلا" احمد الله على هذه الميدالية وخاصة فى هذا السن ، فبدايتى كانت وعمرى ١٣ عاما بنادى الناصرية بالمنصورة وشاركت في العديد من بطولات الجمهورية وحصلت فيها على مراكز جيدة وفى عام ٢٠٠٣ كان عمرى ٢٣ عاما وشاركت في بطولة البحر المتوسط وحصلت على مركز متوسط وفى عام ٢٠٠٧ شاركت في بطولة العالم بكوريا و شاركت في بطولات في أوروبا وإيطاليا وتايلاند وكل البطولات التى شاركت فيها كان هدفى الأول تحقيق انجاز يرفع اسم مصر".



وواصل قائلا" ادين بالفضل لكل من ساندنى وشجعنى خاصه للكابتن عبدالرحمن إبراهيم، مدير نادى الناصرية الرياضى والمدير الفنى للمنتخبات القومية لكمال الأجسام والدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى حيث لهم فضل كبير بعد الله سبحانه كذلك اخوتى فيما وصلت له موجها الشكر لقيادات المحافظة لتكريمه خاصه علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية".



