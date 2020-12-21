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أخبار العالم

قطر تستجدي إيطاليا بالحوار الاستراتيجي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:04 م
قطع الروابط مع المنظمات
قطع الروابط مع المنظمات الإرهابية..أبرز مطلب من قطر
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قسم الخارجي
يعيش النظام القطري حالة من العزلة عن المحيط العربي بعد المقاطعة العربية له منذ سنوات، بسبب ممارساته الضارة عربيًا، وفي محاولة للتواصل مع أي دولة، وقع مسئولو النظام القطري مع الحكومة الإيطالية مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي، بحسب ما أوردت شبكة آر تي.

ووقع الطرفان المذكرة، خلال اجتماع بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي يزور قطر حاليا .

وكشف  آل ثاني عن هدف الحوار الاستراتيجي، ذاكرًا إنه "يهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعاون في الشؤون الثقافية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والرياضة، والشباب".


كما أوضح وزير الخارجية القطري أن الحوار "يهدف إلى تنسيق مواقف البلدين بشأن القضايا الدولية، والإقليمية، وقضايا الدفاع، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والحد من التطرف، وتنسيق المواقف في المحافل، والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر والجمهورية الإيطالية طرفين فيها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة من قبل الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات، والخبرات، والمشاورات، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة إن حل النزاع المرير مع قطر "يبدو قريبا جدا" وذلك بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف.

وقال الأمير فيصل خلال منتدى الحوار المتوسطي في روما عبر الاتصال المرئي "حققنا تقدما كبيرا بفضل الجهود المتواصلة للكويت وأيضا بفضل الدعم القوي من الرئيس (دونالد) ترامب".

وأضاف قائلا: "نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو قريبا جدا، وبوسعي أن أقول إنني متفاءل إلى حد ما من أننا نقترب من إتمام اتفاق بين كل الدول محل الخلاف".



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