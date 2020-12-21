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رياضة

منطقة الإسماعيلية تجري قرعة" الـ ميني فوتبول.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أجريت اليوم الأثنين قرعة دوري " الـ ميني فوتبول" لمنطقة الإسماعيلية ، وذلك بمقر اتحاد الميني فوتبول في محافظة الإسماعيلية ، المؤهلة للدوري المصرى الممتاز الأول" للمينى فوتبول" بمشاركة 5 فرق , بنظام مجموعة واحدة , تلعب من دور واحد يتأهل أول المجموعة إلي الدوري الممتاز, وصاحب المركز الثاني والثالث إلي الدرجة الثانية " ب", وأصحاب المراكز الرابع والخامس يخوضان منافسات الدرجة الثالثة "ج" .

وهم " مركز شباب الإسماعيلية . و مركز شباب المحسمة المحطة. و مركز شباب القصاصين الجديدة . و مركز شباب ناصر أبو عياد . و مركز شباب التمساح " في حضور سامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وحضر مجلس ادارة منطقة الاسماعيليه للميني فوتبول برئاسة المهندس أحمد عبدالخالق، واسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة وعلي بدوي رئيس لجنةالمسابقات وخالد عزب رئيس لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي رئيس اللجنة الاعلامية

وتحدد يوم ٢٨ ديسمبر انطلاق دوري الميني فوتبول

وأسفرت القرعة كالاتي :-

ناصر ابو عياد× المحسمه المحطة ... القصاصين الجديدة × مركز شباب الشيخ زايد .. م شباب التمساح مؤجل"باي"


وأكد" أحمد سمير" رئيس الاتحاد المصري "للميني فوتبول" أن مصر تشهد مرحلة وفكر جديدة من الاهتمام بالشباب ودفعة للنجاح والمشاركة في عجلة البناء والتنمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في إشهار الاتحاد ودعمه المتواصل والتنسيق المستمر لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.

وأضاف أن الإتحاد المصري "للميني فوتبول "، يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية .
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