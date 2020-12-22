لمدة شهر بمنطقة إمبابة.. مبادرة "يلا نفرح أهالينا" تسهم في إطعام 900 فرد يوميًا.. فيديو

أطلقت مجموعة من الجمعيات الأهلية مبادرة باسم "يلا نفرح أهالينا" في منطقة إمبابة بهدف المساهمة في تكوين أسر منتجة لها دخل مستقر، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع وتخفيف العبء على منظمات الدولة بالمساهمة في حل مشاكل المواطنين ومساعدتهم .





وتساهم المبادرة في تحسين المعيشة بمنطقة إمبابة من خلال تنظيم القوافل الطبية وتوفير إطعام لما يصل إلى ٩٠٠ فرد يوميا على مدار ٣٠ يومًا.





وقال عبد اللطيف سعيد زهران، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى بمحافظة الجيزة ونائب رئيس الاتحاد على منطقة إمبابة، في تصريح لـ "صدى البلد" إن الهدف الأساسي للمبادرة هو مساعدة الأسر على تنفيذ وتسويق منتجاتهم للحصول على حياة كريمة لهم.





من جانبها أضافت عبير فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية أتباع المصطفي الخيرية أنها تريد تعاون أكبر عدد من الأسر القادرة والمؤسسات لمساعدة أهالي منطقة إمبابة، موضحة أن الجمعيات المساهمة تقوم بأكثر من نشاط منها كفالة الأيتام وتجهيز العرائس.





المبادرة تمت بحضور كلًا من نشوي الديب عضو مجلس النواب وشادية ثابت عضو مجلس النواب سابقا وعبد الله المقدم مسؤول الجمعيات بالاتحاد الإقليمي وعبد اللطيف زهران عضو بالاتحاد الاقليمي ونبيلة دانيال مسؤولة الجمعيات الاهلية بالادارة الصحية وسعيدة عن مديرية الصحة ونهاد مسؤولة الرائدات بالادارة الصحية وشهيرة مسؤولة الاعلام بالإدارة الصحية ومحمد الورداني مسؤول النظافة عن المنطقة وعدلي جرس عضو بالاتحاد الاقليمي ورائدات حي شمال وشارك في المعرض لفيف من جمعيات شمال ومرأة معيلة وشباب الخريجين.



