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رياضة

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جانب من مناقشات سابقة
جانب من مناقشات سابقة بين وزير الرياضة وهشام حطب
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عمرو الحلواني

تتمسك اللجنة الأولمبية المصرية بعد قانونية إقامة انتخابات اتحاد كرة القدم خلال شهر فبراير المقبل وذلك وفقا للوائح القانون المصري الصادر فى 2017 الماضي .

ويرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه فى حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة فى شهر فبراير المقبل فإن أى طعن عليها سيبطلها وذلك وفقا لقانون الرياضة .

وأكد حطب أنه من المستحيل إقامة انتخابات الجبلاية فى فبراير المقبل ، مؤكدا غنه بمرور شهر أكتوبر الماضي لا يجوز إجراؤها سوى بعد الانتهاء من خوض دوري الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى منتصف العام المقبل بـ اليابان .

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة  برئاسة أحمد مجاهد والمعينة من قبل الاتحاد الدولى " فيفا " قد اتفقت على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل بمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

ويتمسك الفيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة مع مطلع شهر فبراير المقبل رافضا أى حلول بشان تأجيلها إلى موعد لاحق ، ويري الفيفا أنه جهة مستقلة ولا يجوز للجنة الأولمبية التدخل فى شئونها .

وهو الأمر الذى يشير إلى ان الكرة المصرية تواجه المجهول خلال الفترة المقبلة فى ظل تمسك الفيفا بإقامة الانتخابات وفى المقابل تؤكد اللجنة الأولمبية بإن اجراؤها قبل الاولمبياد المقبلة غير صحيح وسيتم الطعن عليها وبالتالى سيحل مجلس إدارة الجبلاية الجديد .

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