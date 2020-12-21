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توك شو

شاهد ..لحظة تلقي "نتنياهو" جرعة لقاح كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:04 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مشاهد ، من  تلقى "بنيامين نتنياهو" ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لقاح كورونا ،بعد  انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا ، في إسرائيل .

وأعلنت إسرائيل، بالأمس ، حظر دخول الأجانب من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، عقب رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في تلك البلدان.

وألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من تلك الدول الدخول في عزل صحي إجباري في فنادق الحجر التي تديرها الدولة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على جميع الإسرائيليين العائدين من تلك البلدان الخضوع لاختبار فيروس كورونا، والبقاء في فنادق الحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى يتم تأكيد سلبية الفحوصات لمرتين متتاليتين، ويمكنهم المغادرة بعد 10 أيام.

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع 130 راكبا وصلوا من لندن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في فنادق الحجر الصحي فور هبوط رحلاتهم.

كات بريطانيا أعلنت رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المتسجد في انجلترا تنتشر بشكل أسرع، ما دفع مجموعة من البلدان لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة خوفا من الطفرة الجديدة للفيروس.

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