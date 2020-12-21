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برلمان

برلماني يناشد المواطنين: تجنبوا التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:35 م
النائب مجدى مرشد،
النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم إلتزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتشار التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأشار مرشد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في ظل عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية فإننا نجد العالم كله يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي تعتبر أعنف من الموجة الأولى وأكثر انتشارًا.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة أن تكون حريصة على الحفاظ على صحتها ، خاصة في ظل حرص الحكومة على توفير مستشفيات العناية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا ضرورة عدم الاختلاط بين المواطنين والحرص على ارتداء الكمامة  وغسل اليدين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد:
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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