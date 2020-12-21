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تعليم

على مدار يومين.. جامعة حلوان تنظم بطولة تنس طاولة وسط إجراءات احترازية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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اسلام خالد
تنظم جامعة حلوان بطولة تنس طاولة بمشاركة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة،تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح مسؤول رعاية الشباب لـ "صدى البلد " بأن بطولة تنس الطاولة من المقرر إقامتها على مدار يومين ابتداء من اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020  في الصالة رقم 1 بجوار البوابه الفرعية بالحرم الجامعي .

وأشار مسؤول رعاية الشباب بالجامعة إلى أنه يسمح لكل الكليات المشاركة بالمسابقة دون استثناء أحد، ونوه على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والحرص على اتباع تعليمات الجامعة والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد حرصا على عدم الإصابة بالموجة الثانية من كورونا. 

يأتى ذلك ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

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كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.
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