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تعليم

سر غضب رئيس جامعة بني سويف أثناء زيارة السفير الكوري|صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:18 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
سادت حالة من الغضب والاستياء لدي الدكتور منصور حسن رئيس  جامعة بني سويف وذلك بسبب تجاهل ادارة الجامعة التكنولوجية  له اثناء زيارة  السفير الكوري الجنوبي هونج كين للجامعة.

وحرصت الجامعة علي حضور السفير ووزير التعليم العالي والمحافظ ورئيس الجامعة التكنولوجية  علي المنصة دون رئيس جامعة بني سويف مما لفت  نظر جميع الحاضرين.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وضعا حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل،والتي تأتي ضمن 10 جامعات وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل ،عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدانا بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة،مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت.

تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.

من حهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية ، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية  يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن تبنى الدولة  إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو مايعكس توجهات الدولة  تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات، معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات.

فيما وجه رئيس جامعة بني سويف  الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، و ومعربا عن شكره أيضا  لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.

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