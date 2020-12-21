ممنوع أكثر من 5 أشخاص| سيول تفرض حظرًا على التجمعات العامة

فرض القائم بأعمال عمدة مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، حظرًا على التجمعات العامة لخمسة أشخاص أو أكثر اعتبارًا من 23 ديسمبر، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.





قال سيو جيونج هيوب للصحفيين اليوم الاثنين إن الحظر يبدأ في منتصف ليل 23 ديسمبر وسيستمر حتى منتصف ليل 3 يناير.





إلا إن إعلان الحظر، استثنى حفلات الزفاف والجنازات، واعتبرها معفاة من الحظر ويمكن أن تستمر بحضور أقل من 50 شخصًا.





كما وستتأثر سيول والمناطق المحيطة بإنتشون وكيونجي بإعلان الحظر.





وأصدرت سيول بالفعل تعليمات للحانات والمطاعم بالإغلاق في الساعة 9 مساءً، يوم الجمعة في محاولة للحد من انتشار العدوى.





وبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 77 مليون إصابة، ونحو 1.7 مليون وفاة، بينما أعلنت بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد زادت المخاوف من موجة أكثر فتكًا للوباء، لتكون بريطانيا بلد الوباء الجديد، بعد الصين.





إلا إن منظمة الصحة العالمية بثت رسالة طمأنة، من أن السلالة الجديدة المتحورة للفيروس، أوسع انتشارًا لكنها ليست أخطر في الأعراض من السلالة القديمة، وبالتالي فأثرها غير ظاهر حتى الآن على أعداد الوفيات.