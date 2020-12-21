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فن

فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة عبر صفحتها الرسمية عبر استوري على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .


و ظهر فى الصورة الفنان محمد منير من المستشفى أثناء وعكته الصحية الأخيرة .


وكان قد كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تعرض للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «حمد لله على السلامة يا نجم النجوم، يا حبيب الكل»، مؤكدا «كل الناس كانت متابعة حالتك وبتسأل عليك».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الكينج محمد منير صوت مصري أصيل، وكل الناس تحبه وتسمعه وتريد أن تراه في أحسن حال، متمنيًا «يارب يمتعك دايما بالصحة وترجع تمتع الملايين من محبيك
فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى
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