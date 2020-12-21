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رياضة

بطل تشاد لـ صدى البلد: لا نستطيع السفر للقاهرة بسبب وزير الرياضة وسنخطر الكاف بموقفنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف نادي جازيللي التشادي عن رفض وزير الرياضة سفر الفريق للقاهرة  لخوض مباراته أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وتواصل صدى البلد مع نادي جازيللي التشادي لمعرفة موقفهم من السفر للقاهرة، وجاء ردهم من خلال إيميل رسمي كالآتي: وزير الرياضة لا يريد أن نسافر للقاهرة لأنه سحب السلطة من اتحاد اللعبة وهو المتحكم في سفر الأندية للخارج، وهو يرفض ذلك الأمر بسبب الحالة الوبائية."

وأضافوا:" سنقوم بإخطار الكاف بهذا الأمر بغض النظر عن إرادتنا."

وتعذر سفر بعثة جازيللي التشادي للقاهرة من أجل خوض المباراة أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

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