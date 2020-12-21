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رياضة

عبد الحفيظ يطمئن من النيجر على ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، بعدما كشفت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الفريق في القاهرة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مدير الكرة أن حالة الثلاثي مطمئنة إلى حد كبير، وأعرب عن أمله في سرعة شفائهم وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية وعودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدير الكرة إلى أن ربيعة والسولية وأفشة يخضعون للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، الذي يتم تنفيذه في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الجهاز قام بضم الثلاثي طاهر محمد طاهر وسعد سمير ومحمد شكري لبعثة الأهلي في النيجر بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

وحرص موسيماني على الاطمئنان على كل أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق.

ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.
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