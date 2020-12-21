ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يطمئن على آخر الاستعدادات.. اجتماع مطول للجهاز الفني بالأهلي في النيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه ابتداءً من اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة سونيديب.

وقام الجهاز الفني بوضع البرنامج التدريبي الخاص بمواجهة بطل النيجر والمقرر تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الحصول على راحة أمس.

تحدث كيفين جونسون المدرب العام  مع أفراد الجهاز الفني عن تفاصيل البرنامج التدريبي البدني والخططي الذي تم وضعه للفريق؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  على التواصل مع كيفن جونسون، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني؛ للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

واطمأن موسيماني  على كافة أفراد البعثة المتواجدة في النيجر، وتمنى التوفيق للفريق في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات أمس وفقا للبرنامج الفني؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق.

ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في النيجر على استاد الجنرال «سيني كونتشي» الذي ستقام عليه المباراة عصر بعد غدٍ الأربعاء.

وكان السفير نبيل مكي، سفير مصر لدى النيجر، قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني في العاصمة نيامي مساء أمس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى النيجر

كورونا يخترق الأهلي وموسيمانى خارج الخدمة | ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء

سيد عبد الحفيظ يطمئن على إجراءات إقامة الأهلي في نيامي

كواليس وصول بعثة الأهلي للنيجر

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في النيجر

ترشيحاتنا

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات بثينة رشوان

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

شاهد.. ابنة المنتصر بالله تخطف الأنظار في المهرجان القومي للمسرح

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

Advertisements

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020