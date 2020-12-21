عبد الحفيظ : الأهلي يسعى لضربة بداية قوية أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يحل ضيفا بعد غدٍ الأربعاء على فريق سونيديب بطل النيجر في العاصمة نيامي.





وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلي لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة.





وأضاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا.



