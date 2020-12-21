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علي السيد: الاغلاق ليس حلا واللقاح السبيل الوحيد للتصدي لكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:32 م
الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد
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فرح علاء الخولي
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الاجراءات السابقة التي اتبعتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم كله، لم تحقق المرجو منها، معقبا: "معملتش حاجة والفيروس انتشر".

لفت الي ان العالم كله اتخذ مثل هذه الإجراءات التي قللت نوعا ما لفترة ولكن لم تمنع انتشار الفيروس، فليس هناك قواعد لمن قام باتخاذ إجراءات فنجت او الدول التي لم تقم بعمل اي نوع من الإجراءات خسرت الكثير مثل السويد والبرازيل، والجدير بالذكر وعلى سبيل المثال المملكة الأردنية التي كانت تسجل صفر إصابات بكورونا، ولكنها سجلت أرقامًا ضخمة في وقت قليل جدًا.

وتابع علي السيد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان العالم كله حتى الآن لم يبلور رؤية واضحة تجاه التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا الي ان معظم دول العالم سجلت ارتفاعا في اعداد اصابات ووفيات فيروس كورونا رغم الاغلاق، الي جانب تداعيات اقتصادية كبيرة وخسائر فادحة وزيادة نسب البطالة في الدول الكبرى والولايات المتحدة قررت صرف إعانات للمتضررين.

وأكد على أن فيروس كورونا يصعب احتواؤه أو محاصرته وقرارات الإغلاق محاولة للحد من الإصابات، موضحًا أن استمرار الإغلاق ليس هو الحل للتصدي لفيروس كورونا واللقاح هو السبيل.

وفي سياق منفصل، ظهرت السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى العديد من الدول الأوروبية، وكانت بريطانيا الأبرز على الإطلاق، وفى أعقاب ذلك أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وانتقدت مصادر طبية روسية قرار بعض البلدان الأوروبية بوقف حركة الطيران مع بريطانيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، واصفة القرار بـ "غير المعقول"، وقال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن الفيروسات كانت تتحور في الماضي وستتحور مستقبلا، وتحور فيروس "ووهان" أكثر من مرة. 
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