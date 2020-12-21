بيت السناري يستضيف مهرجان الأراجوز المصري في دورته الثانية

قدم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ، بالتعاون مع فرقة ومضة لصاحبها ومؤسسها د. نبيل بهجت، مهرجان الأراجوز الثاني تحت عنوان "الأراجوز ملهمًا"، على مدار ثلاثة أيام في بمقر بيت السناري الاثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.





ضمَّ المهرجان هذا العام مجموعة من العروض التي جسدت جمال التراث مع تسليط الضوء على بعض القضايا المعاصرة، كما تم الاحتفال بكبار المبدعين والشعراء: أبو السعود الإبياري وسيد حجاب وفؤاد حداد.





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استهدف المهرجان جميع أفراد الأسرة من خلال الحوارات المفتوحة مع الشباب للاستفادة من تصوراتهم الجديدة، وتوعيتهم بأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه وكذلك تقديم عروض مناسبة للأطفال.





عُقد على هامش المهرجان مجموعة من الورش والندوات حول صورة الأراجوز في السينما المصرية، وكيفية فتح أفاق وموضوعات جديدة لجعل الأراجوز أكثر عصرية وواقعية، وذلك في إطار الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني بعدما وضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" في 2018، وبعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي.





وفي سياق متصل، يُعرض في القاهرة النسخة المرممة لفيلم "المومياء، يوم أن تحصى السنين" للمخرج المبدع شادي عبد السلام بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وذلك غدا الثلاثاء الموافق22 ديسمبر 2020، في الذكرى الثلاثين للعرض الأول للفيلم (النسخة الأصلية) بنفس القاعة.





وبالتوازي مع عرض الفيلم، يتعاون مركز التحرير الثقافي مع مكتبة الإسكندرية لإقامة معرضًا مؤقتًا يضم بعض مقتنيات متحف عالم شادي عبد السلام؛ وهو أحد المتاحف الدائمة بإدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور القاهرة للاطلاع على بعض من أعماله القيمة.



