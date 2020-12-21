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رياضة

إخصائي التغذية بالأهلي يطمئن على إعداد وجبات بعثة الفريق في النيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص عبدالرحمن سعيد اخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي عقد اجتماع مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق في النيجر، لمتابعة البرنامج الغذائي للاعبين خلال تواجد البعثة في العاصمة نيامي.

وناقش «سعيد» مع «الدالي» وطاقم المطعم، الوجبات التي سيتم تقديمها للاعبين، والتأكد من احتوائها على العناصر اللازمة بما يتناسب مع الاستعداد للمباراة.

وحرصت بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.

وخضع الفريق لمسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال« سيني كونتشي» الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.
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