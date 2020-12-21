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رياضة

سفير مصر بالنيجر: ترحيب كبير بتواجد الأهلي في نيامي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، أن هناك ترحيبا كبيرا من جانب كافة الجهات الرسمية بدولة النيجر بوجود الأهلي في العاصمة نيامي؛ نظرا للتقدير الكبير من مسئولي النيجر لقيمة وعراقة الأهلي على مستوى التاريخ والبطولات.

وأوضح السفير المصري أن الترتيب لرحلة الأهلي إلى نيامي بدأ مبكرا جدا من خلال التواصل الذي تم مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ للوقوف على كافة الترتيبات بشكل احترافي كعادة الأهلي دائما، حيث يتم ذلك التواصل بشكل يومي.

وأضاف مكي أن هناك اهتماما شديدا في دولة النيجر ببعثة فريق الأهلي الحاصل على دوري أبطال إفريقيا مؤخرا للمرة التاسعة في تاريخه.

وأشار إلى أن مسئولي نادي سونيديب والجماهير العاشقة لكرة القدم في النيجر، أعربوا عن سعادتهم بعد علمهم بمواجهة الأهلي في دور الـ ٣٢ للبطولة، وترقبهم الشديد للزيارة الأولى للأهلي لدولة النيجر، وهو ما يؤكد جماهيرية بطل مصر وإفريقيا.

وحرصت بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.
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