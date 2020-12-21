الأهلي يدرس سونيديب بالفيديو

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة فيديوهات مجمعة لفريق سونيديب بطل النيجر، قبل مواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.





وحرص الجهاز الفني على دراسة سونيديب بالفيديو للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال ضربة البداية لدوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيامي عاصمة النيجر أمس الأحد بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات على متن طائرة خاصة.





وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في النيجر كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.



