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فن

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:41 م
المخرج محمد هشام
المخرج محمد هشام
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ندى فكرى
أعلن المخرج محمد هشام الرشيدى، إصابته بفيروس كورونا ا، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد هشام منشور قائلا  "إيجابي كورونا.. الحمدلله".

وجاءت التعليقات كالتالي :
-الف سلامة عليك
-ربنا يقومك بالسلامة
-سلامتك يا مخرجنا 


يذكر أن احدث أعمال للمخرج محمد هشام الرشيدي فيلم "ماكو" الذي يشارك في بطولته كل من بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

تقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، وتدور حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم اكسبريس.
إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا
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