سفير الخرطوم بالقاهرة: العلاقات السودانية المصرية فريدة من نوعها

أكد السفير محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة ، اننا نؤسس لشراكة استراتيجية بين الخرطوم والقاهرة ، مؤكدا أن العلاقة السودانية المصرية فريدة في نوعها لا تشبهها علاقة أخرى ، وهي علاقة ذات خصائص قوية ومتميزة .

وأضاف الياس ، كما أن أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذات آفاق واسعة , والبلدان الشقيقان قادران على بناء كتلة لا شبيه لها تسهم في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للبلدين الشقيقين , كما أكد على وجود اتساق كبير بين البلدين .



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .