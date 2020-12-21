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ديني

سفير الخرطوم بالقاهرة: العلاقات السودانية المصرية فريدة من نوعها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:49 م
السفير السوداني خلال
السفير السوداني خلال كلمته
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عبد الرحمن محمد

أكد السفير  محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة ، اننا نؤسس لشراكة استراتيجية بين الخرطوم والقاهرة ، مؤكدا أن العلاقة السودانية المصرية فريدة في نوعها لا تشبهها علاقة أخرى ، وهي علاقة ذات خصائص قوية ومتميزة .

وأضاف الياس ، كما أن أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذات آفاق واسعة , والبلدان الشقيقان قادران على بناء كتلة لا شبيه لها تسهم في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للبلدين الشقيقين , كما أكد على وجود اتساق كبير بين البلدين .

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين . 
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