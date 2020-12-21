السجن مدى الحياة على إرهابي ألماني هاجم المعبد اليهودي

حكمت محكمة ألمانية اليوم الإثنين بمعاقبة المتطرف الذي هاجم معبد يهودي بحكم رادع، سيودع السجن لفترة طويلة، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.





جاء حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على اليميني المتطرف الذي نفذ هجوما على كنيس يهودي في مدينة هاله العام الماضي.





وأوضحت رئيسة محكمة ماجديبورج "أورسولا ميرتينز" أن المتطرف الألماني المعادي للسامية، ستيفان بالييه (28 عاما) أدين بجريمتي قتل وعدد من محاولات القتل لهذا الهجوم.





وكان السبب في عدم وقوع الحادثة، هو انغلاق باب الكنيس الذي كان يتجمع فيه 52 مصليا في يوم الغفران.