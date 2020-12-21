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وزير التعليم العالي في افتتاح 14 معملا بالجامعة التكنولوجية ببني سويف: "كان حلم واتحقق"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:55 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن جولته بالمحافظة تستهدف زيارة المؤسسات العلمية، بالمحافظة، من ضمنها جامعة بني سويف الحكومية، ومعهد القدرات الخاصة، منوهًا بأن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة المؤسسات العلمية، بكافة أشكالها. 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يفتتح اليوم الجامعة التكنولوجية، بالمحافظة، والتي كانت حلم كبير، استطاعت الدولة المصرية تحقيقه في عامين فقط.

وأشار إلى أن الجامعة التكنولوجية، بمثابة مسار جديد للتعليم، موضحًا أن مصر في طريقها للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وحتى 8 جامعات، على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الجامعة التكنولوجية، هي بمثابة نوع من أنواع التعليم ، تأهل الطلاب لسوق العمل، معقبًا: " اليوم نفتتح 14 معملا من أكبر المعامل التكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة ومجال الاتصالات والمعلومات.

وأوضح أن مجال الجامعات التكنولوجية ، يأتي على غرار التنسيق مع دولة كوريا ، من خلال أكبر المؤسسات التكنولوجية والعلمية. 
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