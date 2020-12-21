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اقتصاد

فيفث سكوير .. تفاصيل استثمارات 23.5 مليار جنيه جديدة بالتجمع الخامس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
 أعلنت شركة "المراسم الدولية للتطوير العمراني" عن بدء تسليم الوحدات السكنية الخاصة بأولى مراحل مشروعها العقاري بالتجمع الخامس، حيث تم إطلاق المشروع عام 2017 بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه. ‏  ‏

ويعد هذا المشروع علامة فارقة في سجل الشركة؛ حيث تمكنت الشركة من تنفيذ أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة رغم الظروف السلبية لجائحة كورونا، وتم بالفعل بدء تسليم الوحدات في 15 نوفمبر2020. 

 ويمتد مشروع "فيفث سكوير" على مساحة 158 فدان في المربع الذهبي الواقع في شارع التسعين الشمالي وقد برهنت الشركة على التزامها الدائم بأقصى معايير الجودة وذلك من خلال حصولها على العديد من الشهادات العالمية مثل: ISO 9001:2015، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018. 

 وحرصًا من "المراسم" على تقديم أفضل تجربة سكنية، فقد استعانت بخبرات متميزة في تطوير وإدارة المجمعات السكنية بمعايير عالمية لتتناسب مع العملاء من السوق المصرية والعالمية من خلال تقديم الخدمات السكنية المختلفة مثل الصيانة والنظافة والأمن وخدمة الإيجار لوحدات الملاك لتنمية استثماراتهم، وذلك حفاظًا على راحة عملائها وتوفير حياة عصرية داخل مجمع سكني متكامل ومتطور. 

 يضاف إلى ذلك خدمات التسوق على مستوى عالمي في المول التجاري "The Mall"، الذي يضم أكثر من 300 متجر ليصبح نقطة تجمع لأفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما يضم مجمع سينمات وهايبر ماركت ومنطقة مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مواقف سيارات مخصصة لأكثر من 3500 سيارة تتضمن ما يقرب من 100 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

 وقد تم تصميم "The Mall" بطراز معماري حديث بحيث لا يؤثر على المناطق السكنية في العقاري "فيفث سكوير Fifth Square" وليكون بحق وجهه وملتقى مجتمع القاهرة الجديدة.
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