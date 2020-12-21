وصول وسفر 22 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم على متن 200 ‪ رحلة جوية









يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 100 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10958 راكبا، كما يغادر المطار 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11014 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .



