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برلمان

حساسين يشيد بنجاح مصر فى تحرير المصريين المختطفين على متن سفينة شحن بنيجيريا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:12 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية بنجاح السلطات المصرية فى تحرير المصريين المختطفين الذين كانوا على متن سفينة الشحن "ميلان" المحتجزة بالقرب من السواحل النيجيرية.

وثمن "حساسين" فى بيان أصدره اليوم جهود وزارة الخارجية المصرية فى إنقاذ المحتجزين من القراصنة الذين احتجزوا السفينة على سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وتواصلت وزارة الخارجية مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم. 

ووجه الدكتور سعيد حساسين التحية الى السفارة المصرية في أبوجا بعد نجاحها من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك في اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين.

تجدر الاشارة إلى أن سفينة الشحن مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت" تعرضت للاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، وكان على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.
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