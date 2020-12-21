نائب: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة وتجارة السيارات





أعرب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ عن ثقته التامة فى ان تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة السيارات فى مصر سيجعل من مصر مركزًا اقليميًا كبيرًا لهذه الصناعة الاستراتيجية.





وثمن " أبو الدهب " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج خلال الندوة الافتراضية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتى تستهدف النقاش حول توطين صناعة السيارات في مصر والتى أكدت فيها ان هذا المحور اكتسب مزيدًا من الأهمية بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للسير قدمًا نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك وجب الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال، وجعل هذه الندوة الحوارية سبيلًا لتلاقي الأفكار وعرض ما تقوم به الدولة المصرية في هذا المجال ، اضافة الى تأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأن الوزارة استعدت لهذه الندوة الحوارية من خلال التواصل مع عدد من علماء مصر بالخارج، على رأسهم الدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي المتخصصين في صناعات الجيل الرابع، وخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.





وطالب الدكتور خالد عبد اللطيف عيش من الحكومة اعطاء اهمية كبرى لجميع الاقتراحات والتوصيات المهمة التى تصدر من مثل هذه الندوات الحوارية مؤكدًا ان مصر تمتلك جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتوطين صناعة السيارات وتحويل مصر لأكبر مركز اقليمى لصناعة وتجارة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.





تجدر الاشارة الى أن الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بعنوان «توطين صناعة السيارات في مصر» قد انعقدت بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربي مهندس محمد أحمد مرسي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» وشارك في الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بعنوان «توطين صناعة السيارات في مصر»، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغي قائدة ثورة التصنيع المرن في كندا، و وجيه المراغي ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل في مجال تصنيع المعدات المستخدمة في تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، دكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، مينا قلدس، يمتلك اكثر من 10 سنوات خبرة في كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات.





يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج في كافة مجالات التنمية.