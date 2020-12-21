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منوعات

بين الخراب و حطام المنازل .. بابا نويل ينشر السعادة في العراق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:31 م
شيماء العباسي
شيماء العباسي
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مريم صليب
حطام المنازل والأبنية الفارغة والشوارع الهادئة التي أصبحت شبه مهجورة فى العراق، كلها صور نراها في التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي ولا ندري أنها واقعا أليما يعيش فيه أطفالا أبرياء لا ذنب لهم في الصراعات السياسية ولم يجنوا سوى أصوات القنابل والرصاص 
والصراعات العرقية وغياب النظام في الدولة. 

ظهرت شابة كردية مسلمة في شوارع الموصل لتضيء ظلام شوارعها و تفتح نافذة على الامل في نهاية العام، وارتدت ملابس "بابا نويل" و قادت دراجتها وتجولت في شوارع الموصل بين المبان المحطمة و بدأت تنادي على أطفال المكان لتعطيهم هدايا العام الجديد، بحسب ما ورد في وكالة "رويترز" 

أثارت الصور التي التقطها أحد المصورين للشابة الكردية التي تدعى شيماء العباسي في شوارع الموصل إعجاب رواد التواصل الإجتماعي، بعد أن أضفت روح التفاؤل في المكان ورسمت السعادة على وجوه الأطفال.

أكدت شيماء في تصريحات صحفية، أن ما قامت به كان لإدخال السرور لقلب الأطفال، وإخراجهم من حالة الاكتئاب والخوف واستغلت فرصة احتفالات رأس السنة لتقديم الهدايا لهم و اللعب معهم ولكن في البداية ارتدت الكمامة وقامت بتوزيع كمامات عليهم والتزموا التباعد الاجتماعي وبدأوا اللعب . 
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