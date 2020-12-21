بين الخراب و حطام المنازل .. بابا نويل ينشر السعادة في العراق





ظهرت شابة كردية مسلمة في شوارع الموصل لتضيء ظلام شوارعها و تفتح نافذة على الامل في نهاية العام، وارتدت ملابس "بابا نويل" و قادت دراجتها وتجولت في شوارع الموصل بين المبان المحطمة و بدأت تنادي على أطفال المكان لتعطيهم هدايا العام الجديد، بحسب ما ورد في وكالة "رويترز"

.





أثارت الصور التي التقطها أحد المصورين للشابة الكردية التي تدعى شيماء العباسي في شوارع الموصل إعجاب رواد التواصل الإجتماعي، بعد أن أضفت روح التفاؤل في المكان ورسمت السعادة على وجوه الأطفال.





أكدت شيماء في تصريحات صحفية، أن ما قامت به كان لإدخال السرور لقلب الأطفال، وإخراجهم من حالة الاكتئاب والخوف واستغلت فرصة احتفالات رأس السنة لتقديم الهدايا لهم و اللعب معهم ولكن في البداية ارتدت الكمامة وقامت بتوزيع كمامات عليهم والتزموا التباعد الاجتماعي وبدأوا اللعب .

والصراعات العرقية وغياب النظام في الدولة.